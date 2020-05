Konfettiregen aus geheimen Dokumenten

Peinliche Datenpanne: Die Geheimnisse der New Yorker Behörden lagen buchstäblich auf der Straße. Wie nun bekannt wurde, gingen vertrauliche Dokumente bei der traditionellen Thanksgiving-Parade als Konfettiregen auf den Feiernden nieder. Nicht etwa als kleine Papierschnipsel, sondern als lange Streifen – und auch noch horizontal geschnitten, so dass alles gut lesbar war.

„Das Zeug landete auf der Schulter eines Freundes. Es war überall“, berichtete der Student Ethan Finkelstein, der am Donnerstag wie zahlreiche andere Menschen an Macy’s Thanksgiving Day Parade in den Straßen von New York teilgenommen hatte. Finkelstein und sein Freund sahen sich die Papierschnipsel näher an: „Das sieht ja aus wie eine Sozialversicherungsnummer.“ Sie untersuchten die grob geschnittenen Konfetti und entdeckten Telefonnummern, Adressen, vertrauliche Polizeidokumente und weitere Sozialversicherungsnummern. Diese sind für viele US-Amerikaner der wichtigste Nachweis ihrer Identität.

Die Schnipsel enthalten laut Medienberichten auch Informationen über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney. Auch Kontodaten von Polizeiangestellten waren von dem Papier abzulesen.

Der 18-jährige Finder zeigte einige der Papierstreifen seinem Vater, dem New Yorker Anwalt Saul Finkelstein. „Das waren ganze Sätze, Nummernschilder und Polizeiberichte“, sagte Finkelstein dem Sender CNN. Sein Sohn habe „riesige Mengen“ dieser Konfetti auf der Straße gesehen, berichtete er, aber nur etwa 30 Streifen eingesammelt.

Ermittler haben das Material mittlerweile zur Untersuchung an sich genommen. Es stellte sich heraus, dass die Akten zum Großteil von der Polizei des Landkreises Nassau auf Long Island stammen. Ein Sprecher der Behörde erklärte, man sei „sehr besorgt“. Wie die vertraulichen Dokumente zu Konfetti werden konnten, wird noch geprüft. Passanten berichteten, dass selbst jetzt noch einige Papierstreifen in den Rinnsteinen beim Central Park zu finden seien.