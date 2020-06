Knigge-Kurs für eine ganze Stadt

Gutes Benehmen ist wieder gefragt: Die niederbayerische Stadt Grafenau soll zur höflichsten Stadt Deutschlands werden. Die Deutsche Knigge Gesellschaft startet in der Stadt am Bayerischen Wald ein Pilotprojekt für den guten Ton. "Vier Tage lang werden die Bürger in Grafenau auf gutes Benehmen getrimmt", sagt Hans-Michael Klein, der Vorsitzende der Gesellschaft mit Sitz in Essen.

Und: "Gute Manieren und höfliche Umgangsformen sind die Lösung für viele Alltagsprobleme." Das Zusammenleben sei um ein Vielfaches angenehmer, wenn die Menschen einander mit Freundlichkeit und Respekt begegneten. Erwachsene sollten bedenken, dass ihr Benehmen auch für Kinder Vorbild sei.