Kiruna: Eine Kleinstadt zieht um

Schwedens nördlichste Stadt zieht um: Kiruna soll bis 2023 einige Kilometer weiter nach Osten rücken, weil der Boden durch den Eisenerz-Abbau gefährlich unterhöhlt ist. Tiroler Forscher helfen beim Umzug: Die Umwelttechniker von der Uni Innsbruck arbeiten an Modellen, um die Wasserversorgung der 18.000-Einwohner-Stadt möglichst reibungslos mitzuübersiedeln.

Der Bergbau ist zwar der Grund für den Umzug, doch er macht etwas so Aufwendiges wie die Verlegung der Stadt erst möglich. Wären die Erlöse aus dem Erzabbau nicht so hoch, würde Kiruna wohl aufgegeben, erklärt Wolfgang Rauch vom Arbeitsbereich Umwelttechnik am Institut für Infrastruktur an der Uni Innsbruck. Beispiele aus der Forschung für eine derartige Übersiedelung einer ganzen Kleinstadt kennt Rauch nicht: "Deshalb ist es so interessant, hier mitzuarbeiten."

In den kommenden Jahrzehnten werden wichtige Teile der Stadt wandern – das bedeutet auch den Neubau von Wasserleitungen und Abwasserkanälen. Im Rahmen des von der EU geförderten Projekts "Green/Blue Infrastructure for Sustainable, Attractive Cities" entwickeln die Tiroler Techniker in Kooperation mit der TU Lulea ( Schweden) Konzepte für die Wasserinfrastruktur.