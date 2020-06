Kein Schutz in der Tornado-Straße

„Der Boden hier besteht vor allem aus roter Tonerde, der Grundwasserspiegel ist hoch. Die Tonerde dehnt sich aus und zieht sich zusammen, je nach Feuchtigkeit“, sagt der Geologieprofessor Randy Keller. „Diese Bewegungen verursachen Risse in den Kellermauern – daher baut man lieber keinen Keller.“ Stabile, dichte Betonwannen sind teuer, und die meisten Bewohner von Moore haben nicht viel Geld.

Die Gebäude sind oft nur in Leichtbauweise errichtet. Viele Menschen leben in Holzhäusern mit geringer Wandstärke; nur wenige Häuser haben zumindest einen Raum mit dickeren Wänden, der als Zuflucht dient. Nicht einmal die Schulen verfügen über Bunker. In ihrer Not mussten die Kinder während des Sturmes in Toiletten Zuflucht suchen. In Medien wird bereits die Frage laut, warum auch die öffentlichen Einrichtungen keinen Schutz bieten – immerhin erlebte die Region 1999 einen Tornado, der 46 Menschen das Leben kostete und 8000 Häuser zerstörte.

Als nun der Tornado über Moore fegte, überlebten zwei Geschwister, die ein China-Restaurant betreiben, dank eines Kühlraums: Anita Zhang und ihr Bruder Michael sahen im Fernsehen die Sturm-Berichte, als der Strom ausfiel und die Sirenen heulten. Sie flohen in den Kühlraum. Später konnten sie sich mit Mühe aus den Trümmern befreien: „Rundherum war alles zerstört.“