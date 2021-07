"Darth Vader" im Freizeitlook

Der 1941 in Connecticut geborene Malone, der in Europa eher unbekannt ist, ist ein absoluter Selfmade-Millionär. Nach dem Studium der Elektrotechnik und Ökonomie an der Eliteuniversität Yale machte er seinen Master in Industriemanagement an der John-Hopkins-Universität, wo er 1967 auch promovierte.

Malones Aufstieg startete 1973 in Denver mit dem Aufbau der Firma TCI. Mithilfe zahlreicher Übernahmen formte er das Unternehmen zu einem Netzgiganten und verkaufte es 1999 für etwa 48 Milliarden Dollar an den US-Telekomkonzern AT&T. Von Insidern seither "Vater der US-Kabelindustrie" genannt, widmete sich Malone nun seinem zweiten Standbein Liberty Media, das nach dem Verkauf an AT&T von TCI abgetrennt wurde. Malone kontrolliert heute ein weitverzweigtes, international agierendes Firmenimperium, das vor allem in der Kabel- und Medienbranche tätig ist. Seit Ende 2007 versorgt Liberty Global über die aufgekaufte UPC Telekabel auch Österreich.

Für den Kauf der Formel 1 zahlte Liberty Media 4,4 Milliarden Dollar (etwa 3,93 Milliarden Euro). Zudem sollen Schulden in ähnlicher Höhe übernommen werden.