Neuseelands Premier und die „Pferdeschwanz-Affäre”

Der Guardian hat zu diesem Anlass noch weitere Fehltritte Keys gesammelt – unter dem Motto „so viele große Erinnerungen der Kiwis“ folgt eine Liste an Absurditäten, die hierzulande wohl kaum ein Regierungschef en passant von sich geben würde. So hat Key 2010 einem Maori-Stamm unterstellt, ihn gern zum Abendessen verspeisen zu wollen; in einer Pressekonferenz sprach er auch mal davon, sich einer Vasektomie unterzogen zu haben. Auf einem Laufsteg anlässlich des Rugby World Cups sorgte später ein „metrosexueller“ Auftritt des Premiers für Gelächter.

Generell scheint Key seine Probleme mit der Männlein-Weiblein-Sache zu haben: Ein T-Shirt mit dem Aufdruck „I’m not sorry for being a man” steht keinem Politiker besonders gut, würde man meinen. Und einem Radiomoderator unterstellte Key sogar einmal on Air, dieser trüge ein „schwules rotes Top“ – auch nicht die feine Art. Dieser Faux Pas trug ihm dann eine Rüge von Ian McKellen ein – der Homosexuellen-Aktivist, bekannt durch seine Rolle als Gandalf in „ Herr der Ringe“, ist eine Ikone in Neuseeland.