Jemen: Entführer fordern sieben Millionen Dollar

Wie berichtet, hatten am 21. Dezember die Kidnapper nahe des Tahrir-Platzes zugeschlagen. Mehrere Bewaffnete stürmten ein Elektronikgeschäft und verschleppten die drei Touristen.

Im Jemen ist zuletzt die Zahl der Entführungen wieder gestiegen. Für Österreicher gilt eine Reisewarnung. Zuletzt waren im Jahr 2005 zwei Österreicher im Jemen in der Region Marib entführt worden. Sie gerieten in die Gewalt eines Clans, der inhaftierte Familienmitglieder freipressen wollte. Drei Tage nach ihrer Entführung wurden der Universitätsprofessor und die Architektin freigelassen. In der gleichen Region gab es am Mittwoch bei Gefechten zwischen Militärs und Stammesangehörigen 17 Tote. Das Motiv war Streit um Öl in der Region.