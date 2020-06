Ein Komiker geht in Polit-Pension

Offene statt heimliche Korruption, ein Disneyland für Reykjavik, ein Eisbär für den Zoo, Gratis-Handtücher für alle Schwimmbäder: Auch so kann man Wahlen gewinnen. Mit absurden Versprechen angelte sich Komiker Jon Gnarr 2010 den Bürgermeisterposten in Islands Hauptstadt. Jetzt hört der 47-Jährige auf. Zum Leidwesen vieler Bürger tritt Gnarr bei den am Samstag stattfindenden Kommunalwahlen nicht mehr an. Vier Jahre in der Politik seien genug, meint er.

Der Quereinsteiger hat mit seiner "Besten Partei" die Politik in Island aufgemischt. Er gab freimütig zu, von Politik keine Ahnung zu haben und Anarchist zu sein. Auf seiner Liste kandidierten Musiker, Schauspieler und Comic-Zeichner. Der "Besten Partei" gelang im krisengeschüttelten Island ein kleines Wunder: Sie gewann die Wahl im konservativen Reykjavik mit 34,7 Prozent. Gnarr meinte, die Bürger hätten nach dem Bankencrash die Nase voll gehabt von den etablierten Parteien. Anders als diese habe er seinen Wählern versprochen, "alle Versprechen zu brechen".