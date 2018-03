Islamist mordete im Supermarkt

Einige Kunden retteten sich in einen Groß-Kühlschrank im Supermarkt von Trèbes in Südfrankreich, als der Terrorist in den Markt stürmte. Sie schafften es, das Licht auszuschalten und zitterten eine Stunde lang vor Kälte, aber mehr noch davor, entdeckt zu werden. Dann gelang ihnen die Flucht durch einen Hinterausgang. Etwa 30 andere Kunden konnten durch den Ausgang hinter der Fleischtheke flüchten, sie versteckten sich dann in einer Autowerkstatt. Der Fleischhauer bezahlte mit seinem Leben.

Der neueste Terrorakt in Frankreich wurde von einem der Polizei bekannten und als Gefährder eingestuften Islamisten verübt, der nach vierstündiger Geiselnahme in einem Supermarkt erschossen wurde. Der 26-jährige Mann ist ein aus Marokko stammender Salafist, der offenbar auch schon nach Syrien gereist war. Laut Zeugen schrie er, dass die Menschen sterben müssten, weil Syrien bombardiert werde. Er berief sich angeblich auch auf die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS). Und: Er hatte die Freilassung des einzig überlebenden Paris-At tentäters Salah Abdeslam gefordert.