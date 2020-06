Zehnköpfige Familie verpasste Todesflug

Auch Malaysia weint. Nach dem Verschwinden des AirAsia-Fluges herrscht im Land Trauer und Fassungslosigkeit: Drei Flugzeugkatastrophen in nur einem Jahr – eine verschwundene Malaysia Airlines-Maschine im März, eine über der Ostukraine abgeschossene im Juli und jetzt der verschollene Airbus der malaysischen Billigairline AirAsia – das geht für viele nicht mit rechten Dingen zu. „Auf uns lastet ein Fluch“, sagt Subramaniam Gurusamy. Sein Sohn war im Frühjahr an Bord des Fluges MH370, dessen jähes Ende bis heute unaufgeklärt ist.

In den Kirchen Malaysias wurden am Montag Kerzen für die Insassen des Airbusses angezündet, Gläubige beteten für ihre sichere Rückkehr. Doch die Chancen standen schlecht: Von dem Flugzeug, dessen letztes Signal die angefragte Flughöhenänderung vor einer Gewitterfront war, fehlte auch am Montag jede Spur. Im Meer entdeckte Objekte gehörten nicht zu der verschollenen Maschine, teilte am Montag der indonesische Vizepräsident Jusuf Kalla am Flughafen von Surabaya mit. Eine Ölspur wird derzeit untersucht.

Schiffe und Flugzeuge aus mehreren Ländern suchten am Montag in der Java-See nach dem Passagierflugzeug. Auch an Land, auf Borneo, Bangka und Belitung, wurde gesucht. Der Direktor der indonesischen Such- und Rettungsbehörde, Bambang Soelistyo, sagte, auf Grundlage der verfügbaren Koordinaten sei davon auszugehen, dass die verschollene Maschine „auf dem Meeresgrund“ liege.