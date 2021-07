Gebärmutter zu vermieten

Baby Gammy – das Schicksal des kleinen Buben mit Downsyndrom (siehe unten) wirft ein Schlaglicht auf ein bisher kaum beachtetes Thema: Kommerzielle Leihmutterschaften. Was für kinderlose Paare oft die letzte Chance auf Nachwuchs ist, ist in vielen Ländern verboten, auch in Österreich. Nicht so in Thailand, wo Gammy "bestellt" wurde, in einigen US-Staaten, der Ukraine oder Indien.

Vor allem Indien ist bei Menschen mit Kinderwunsch beliebt. Adoptionen durch Europäer oder Amerikaner gibt es hier schon lange. Doch mit der wachsenden Mittelschicht, die es sich leisten kann, bei Kinderlosigkeit fremde Kinder aufzunehmen, sank die Zahl der Auslandsadoptionen – seriöse Agenturen vermitteln Kinder vorrangig in deren Heimatländern.