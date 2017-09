Es ist einer der stärksten Tropenstürme, der je in der Region registriert wurde: Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 295 Kilometern pro Stunde ist Hurrikan "Irma" auf die Kleinen Antillen im Südosten der Karibik zugezogen. Die Menschen in der Region bereiteten sich auf das Schlimmste vor.

Der Hurrikan der höchsten Stufe fünf könnte katastrophale Schäden anrichten, warnte das Nationale Hurrikanzentrum in den USA am Dienstag. Es sei mit über drei Meter hohen Wellen, starkem Regen und Erdrutschen zu rechnen.

Im Auge des Sturms: Vorbereitungen auf "Irma"

Saint-Martin: Auf der Karibikinsel sind vor Strandhotels Sandwälle aufgeschüttet worden, um diese vor größeren Schäden zu schützen. Puerto Rico: In den Häfen der Karbikinsel werden Schiffe gesichert oder in geschützte Bereiche abtransportiert. Florida: Auch im südlichen US-Bundesstaat (hier in Hialeah) bereiten sich die Einwohner auf "Irma" vor und kaufen vor allem Trinkwasser in großen Mengen. Florida: Viele Bewohner sichern ihre Häuser vor dem Wirbelsturm, verriegeln, vernageln und verschrauben Türen und Fenster. Florida: Wie schützt man sich vor herumfliegenden Gegenständen? In dem etwa Strand-Stühle im Pool versenkt. Das Satellitenbild zeigt Hurrikan Irma.

Irma hat bereits Barbuda erreicht

Der gefährliche Hurrikan "Irma" ist auf der kleinen Karibikinsel Barbuda erstmals auf Land getroffen. Am Mittwoch kurz vor ein Uhr morgens (Ortszeit) meldeten Wetterstationen des US-Hurrikanzentrums der Wetterbehörde NOAA Spitzenwindgeschwindigkeiten von bis zu 255 Kilometer in der Stunde. Das Auge des Tropensturms zog über die Insel, wie den Wetterdaten zu entnehmen war.

Die Behörden warnten die etwa 1.700 Bewohner, trotz einer kurzen vermeintlichen Beruhigung der Lage im Zentrum des Sturm nicht nach draußen zu gehen. Der Wind riss die Dächer von einigen Häusern auf Barbuda, wie der "Antigua Chronicle" auf Facebook berichtete. Weitere Informationen über Schäden oder mögliche Opfer lagen zunächst nicht vor. Auch von Barbudas Nachbarinsel Antigua gab es zunächst keine Berichte, der Sturm zog etwa 65 Kilometer nördlich an der Insel vorbei.

Florida rüstet sich, Urlauber reisen ab

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Marc SEROTA Kurz nach dem verheerenden Wirbelsturm "Harvey" könnte der Süden der USA erneut heimgesucht werden. Zahlreiche Touristen aus Key West im US-Staat Florida müssen abreisen. Mit Sonnenaufgang am Mittwoch (Ortszeit) sollten die Urlauber aufgrund einer Evakuierungsanordnung beginnen, das Gebiet zu verlassen. Später sollten auch Einwohner zum Verlassen des Gebietes aufgefordert werden.

Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) der USA in Miami hatte "Irma" am Dienstag auf der höchsten Kategorie 5 der Hurrikan-Skala und damit als "extrem gefährlich" eingestuft. Demnach ist der Sturm noch stärker als "Harvey", der Ende August die US-Staaten Texas und Louisiana heimsuchte.

Notstand in Puerto Rico

Puerto Ricos Gouverneur Ricardo Rossello Nevares rief den Notstand aus und aktivierte die Nationalgarde. "Ein so gefährliches Wetterphänomen hat Puerto Rico noch nie gesehen", sagte der Regierungschef. Die Küstenregionen wurden evakuiert. Die Behörden richteten 456 Notunterkünfte mit Kapazitäten für mehr als 63.000 Menschen ein.

Foto: APA Es gab Hurrikanwarnungen für Antigua, Barbuda, Anguilla, Montserrat, St. Kitts und Nevis, die niederländischen Inseln Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, die französischen Überseegebiete Saint-Martin und Saint-Barthelemy, die Britischen Jungferninseln, die US-Jungferninseln, Teile Puerto Ricos und der Dominikanischen Republik.

Nur "Wilma" und "Allen" waren ähnlich stark

"Irma" ist einer der stärksten jemals registrierten Tropenstürme in der Region. Vergleichbare Windgeschwindigkeiten wurden bisher nur bei Hurrikan "Wilma" 2005 und Hurrikan "Allen" 1980 gemessen, wie der US-Fernsehsender CNN berichtete.

Das französische Innenministerium forderte die Küstenbewohner der Überseegebiete Saint-Martin und Saint-Barthelemy auf, ihre Häuser zu sichern und die Gefahrenzone zu verlassen. "Die Lage ist für alle sehr gefährlich", hieß es in der Mitteilung. "Sicherheit und Solidarität haben Vorrang, die nächsten 48 Stunden werden sehr schwer."

Niederlande schickt Marineschiffe und Soldaten

Die niederländische Regierung schickte rund 100 Soldaten auf die bedrohten Karibikinseln Sint Maarten, Sint Eustatius und Saba. Zudem seien zwei Marineschiffe mit weiteren Soldaten und Hilfsgütern in der Region bereitgestellt worden, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Auf seinem Zug könnte der Sturm auch die Dominikanische Republik, Kuba, Haiti und die Bahamas bedrohen. Urlauber müssten mit starkem Regen und Wind rechnen, in deren Folge es zu Überschwemmungen und Erdrutschen kommen kann, teilte das Auswärtige Amt in seinen Reise-und Sicherheitshinweisen für mehrere Karibikstaaten hin.