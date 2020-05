Gedenkfeier in Auschwitz

Etwa 20 hochbetagte Überlebende des ehemaligen Nazi-Vernichtungslagers Auschwitz gedachten am Montag der Befreiung des Lagers vor 69 Jahren. Vor der „ Todeswand“, an der Tausende Häftlinge erschossen worden waren, legten sie am internationalen Holocaust-Gedenktages Blumen nieder und zündeten Kerzen an.

„Wir haben hier schwere Zeiten durchgemacht. Ich fühle Genugtuung, dass ich diesen Ort auf meinen eigenen Beinen und nicht durch den Kamin verlassen habe“, sagte der ehemalige KZ-Insasse Bogdan Bartnikowski.

Zur Gedenkveranstaltung in Birkenau, dem eigentlichen Vernichtungslager, waren auch 61 Mitglieder des israelischen Parlaments, der Knesset, nach Auschwitz gekommen. Die Abgeordneten gedachten im Größten der nationalsozialistischen Todeslager der mindestens 1,1 Millionen ermordeten meist jüdischen Insassen.

Soldaten der Roten Armee hatten das Lager am 27. Jänner 1945 befreit. Auschwitz-Birkenau war das Größte der Todeslager. Es steht symbolhaft für den Völkermord und die Millionen Menschen, die vom Nazi-Regime verfolgt und umgebracht wurden. In Israel leben noch rund 193.000 Holocaust-Überlebende.