Handel mit CO2-Zertifikaten: Ziel verfehlt

Ist der Emissionshandel also tot? "Nein", sagt Heiko Siemann, CO2-Handelsexperte der UniCredit in München. Im Gegenteil: Der Handel funktioniere. Es gebe aber ein derartig großes Überangebot an Emissionszertifikaten, dass der Preis stark verfallen sei. Nur noch 6,60 Euro kostet die Tonne Kohlendioxid zur Zeit. Etwa 20 Euro müsste sie kosten, damit Industrie und Kraftwerke einen Anreiz hätten in klimafreundlichere Technologien zu investieren, schätzt Siemann.

Auslöser für den Preisverfall war die Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Industrieunternehmen in der EU produzierten weniger und emittierten weniger . Sie hatten aber von ihren Regierungen gratis Emissions-Zertifikate bekommen, die in den Boomjahr 2007/’08 noch so knapp bemessen waren, dass die Experten dachten, die Unternehmen müssten Zertifikate teuer zukaufen. Tatsächlich aber hatten sie viel zu viele Zertifikate, die sie nun horten. Europaweit lägen CO2-Zertifikate für 1,5 Milliarden Tonnen Emissionen bei Industrieunternehmen und Kraftwerksbetreibern ungenutzt. Daher gebe es im Emissionshandel auch keine Nachfrage, betont Siemann.