Hamburg: Messer-Angriff in Supermarkt

Bei einer Messerattacke in einem Supermarkt in Hamburg hat es ein Todesopfer gegeben. Ein Mann habe mit einem Messer mehrere Menschen angegriffen und verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, wie die Polizei auf Twitter schrieb. Das Motiv sei unklar.

#Barmbek: Ein Täter hat mehrere Personen in einem Supermarkt angegriffen & verletzt. Eine Person verstorben. Tatverdächtiger festgenommen. pic.twitter.com/TPKtqmjamp — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 28. Juli 2017