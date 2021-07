Geplante Trauer: Wo warst, Du als die Queen starb?

Bei der BBC müssen Radio- und Fernsehmoderatoren immer wieder üben, wie sie in so einem Fall berichten. In den 1990ern, vor Dianas Tod, gab es die Übungsannahme, Prinzessin Diana sei mit einem Auto verunglückt, oder die Königinmutter an einer Fischgräte erstickt. So sad.

Es geht darum, genau die richtigen Worte zu finden, in einem Land, in dem sich der allergrößte Teil der Bevölkerung nur an diese, ihre einzige Königin erinnern kann. Sie ist das am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt.

BBC Broadcasting hat Musiklisten vorbereitet: "Mood 2 (sad), Mood 1 (saddest)", also traurig und tieftraurig. "Wenn Sie einmal Haunted Dancehall (Nursery Remix) von Sabres of Paradise untertags in Radio 1 hören, dann drehen Sie den Fernseher auf", schrieb der BBC-Radiointendant Chris Price 2011 in der Huffington Post. "Etwas ganz Furchtbares ist passiert."

John Snagge verkündete den Tod von George VI. in 15 Minuten sieben Mal: "It is the greatest sorrow that we make the following annoncement" – sonst blieb die BBC fünf Stunden lang stumm.

Bleibt nur noch zu hoffen: "Long live the Queen".