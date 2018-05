Großbrand im Europa-Park Rust

Im bekannten Freizeitpark Europapark im baden-württembergischen Rust ist es am späten Samstagnachmittag zu einem Großbrand gekommen.

Wie bild.de berichtet, stehen Fahrgeschäfte in Flammen, Teile des Parks wurden evakuiert. Nach Angaben von Augenzeugen sollen die Flammen bis zu 15 Meter hoch lodern.

Der Betreiber informierte die Besucher via Twitter am Abend: "Liebe Besucher, derzeit gibt es einen Brand bei der Attraktion 'Die Piraten von Batavia'. Bitte meiden Sie den Skandinavischen Themenbereich. Wir informieren Sie in Kürze hier wieder. Danke!"

Mehr als 10 Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis sind im Einsatz, rund 200 Helfer inzwischen vor Ort. Noch breite sich das Feuer aber aus, zitiert die Bild einen Sprecher der Feuerwehr.