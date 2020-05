Fünfte Brust-OP war für „Sexy Cora“ tödlich

Die Porno-Darstellerin Lolo Ferrari (eigentlich Eve Valois) starb 2000 im Alter von 37 Jahren. Ferrari war mit einer Oberweite von 130 Zentimetern berühmt geworden, die sie in vielen Operationen erlangt hatte. Die letzte Operation sollte ihr zu 140 Zentimetern verhelfen. Doch kurz nach dem Eingriff wurde sie tot in ihrer Wohnung in Grasse gefunden. Wegen des Verdachts, sie erstickt zu haben, saß ihr Mann 13 Monate in Untersuchungshaft. 2007 wurden die Ermittlungen gegen ihn eingestellt. Die Todesursache ist bis heute nicht klar; die Obduktion ergab eine Medikamentenüberdosis. Laut der Untersuchungsrichterin ist Selbstmord am wahrscheinlichsten.