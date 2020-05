Trierweiler will Buch über ihre Affäre schreiben

Vor drei Wochen flog die Affäre des französischen Präsidenten François Hollande mit der Schauspielerin Julie Gayet auf. Am Samstag gab Hollande die Trennung von seiner langjährigen Lebensgefährtin bekannt, am Mittwoch wurden 600 Fotos und alle Hinweise auf die ehemalige Première Dame, Valérie Trierweiler, von der offiziellen Internet-Seite des Élysée-Palastes gelöscht. Madame ist Vergangenheit.

„Die Zeit im Élysée-Palast hat etwas kaputt gemacht“, sagte Valérie Trierweiler im indischen Mumbai, wo sie ihren letzten halboffiziellen Besuch diese Woche für eine Hilfsorganisation absolvierte. In zwei Interviews, die heute, Freitag, im Le Parisien und in Paris Match erscheinen, zieht die Journalistin Bilanz. Sie gibt sich tapfer, enttäuscht, aber auch neugierig auf die Zukunft „weg von der politischen Welt und ihren Lügen“. Das Paar habe die Macht nicht auf dieselbe Art erlebt: „Ich hätte lieber ein normales Leben gehabt, vielleicht wären wir dann heute noch zusammen“, so Trierweiler.

Die von Kritikern als rüde empfundene knappe Erklärung Hollandes, in der er die Trennung bekannt gab, kommentierte die 48-Jährige elegant: „18 Wörter, fast eines für jeden Monat, den wir seit der Wahl (zum Präsidenten) zusammen waren.“

Trierweiler will nicht ausschließen, dass sie eines Tages ein Buch über ihre Zeit als Première Dame schreibt. Hollande hatte sie nicht geheiratet, sondern als seine Lebensgefährtin mit einem eigenen Büro und fünf Mitarbeitern ausgestattet. Auch diese wurden am Mittwoch ihrer Ämter enthoben.

„Machen Sie sich um mich keine Sorgen“, sagte Trierweiler. „Nur weil ich nicht mehr Première Dame bin, heißt es nicht, dass mein Leben aufgehört hat. Es ist nicht die erste Trennung in meinem Leben“, sagte die zwei Mal geschiedene Mutter dreier Söhne. Hollande schreibe ihr jetzt SMS.