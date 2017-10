Ein Messer-Angreifer hat am Bahnhof von Marseille in Südfrankreich zwei Menschen getötet, bevor er niedergeschossen wurde. Das gab der französische Innenminister bekannt. Bei den Todesopfern handelt sich um zwei Frauen.

Nach Angaben aus Polizeikreisen gibt es Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Angeblich soll der Mann "Allahu Akbar" (arabisch für: "Gott ist groß") gerufen haben. Anti-Terror-Experten haben die Ermittlungen übernommen. Die für alle Terrorfälle in Frankreich zuständige Pariser Staatsanwaltschaft zog den Fall am Sonntag an sich, wie die Behörde mitteilte. Ermittelt werde wegen Mordes in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben und versuchten Mordes an Amtspersonen.

Foto: AP/Claude Paris

Angreifer "neutralisiert"

Soldaten der Anti-Terror-Operation Sentinelle, die unter anderem an wichtigen Bahnhöfen in Frankreich patrouillieren, eröffneten das Feuer auf den Angreifer. Er sei "neutralisiert" worden, hieß es aus Sicherheitskreisen.

Die Polizei rief auf Twitter dazu auf, den Bereich des Bahnhofs Saint-Charles wegen eines Einsatzes zu meiden. Innenminister Gerard Collomb kündigte auf Twitter an, sich umgehend nach Marseille zu begeben. Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Terroranschlägen. In den vergangenen zwei Jahren haben von der Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) inspirierte Attentäter insgesamt mehr als 230 Menschen in Frankreich getötet.