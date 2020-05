Boot versenkt? Hunderte Tote im Mittelmeer

Das Sterben im Mittelmeer nimmt kein Ende: Bei zwei schweren Schiffsunglücken sind am Wochenende bis zu 700 Migranten ums Leben gekommen. Ein Boot mit etwa 200 Flüchtlingen kenterte vor der libyschen Küste, mehr als 160 Menschen starben. Ein weiteres Flüchtlingsboot mit etwa 500 Passagieren wurde vor der Insel Malta offenbar absichtlich von Schleppern versenkt. Laut ersten Erkenntnissen überlebten nur zwei Menschen.

Bei den beiden Überlebenden handelt es sich um palästinensische Flüchtlinge. Sie berichteten, dass Schlepper das Schiff versenkten, nachdem sich die Menschen an Bord geweigert hatten, auf hoher See in ein anderes Boot umzusteigen. Die Überlebenden gaben an, danach mindestens 36 Stunden schiffbrüchig gewesen zu sein, bevor sie gerettet wurden. Die Männer wurden nach Sizilien gebracht.