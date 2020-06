Hitzeschäden, Unwetter und Smog-Alarm

Die Überschwemmungen der vergangenen Tage richteten auch im französischen Wallfahrtsort Lourdes massive Schäden an. „Jetzt, wo sich das Wasser zurückzieht, sehen wir nach und nach die ganzen Schäden“, sagte ein Sprecher. Es sei fraglich, ob die Stätten diesen Sommer überhaupt geöffnet werden könnten.

Der Norden der USA erlebt zurzeit eine Hitzewelle. In Anchorage in Alaska wurden 28 Grad gemessen. Damit wurde der Hitzerekord von 1926 gebrochen. In Taleetna beim Mount McKinley wurden sogar 35 Grad verzeichnet. Normal wären etwa 17 Grad.

In Indien und Nepal starben rund 200 Menschen bei Fluten. Und in Indonesien brennen wieder die Wälder. Auch in den Nachbarländern Malaysia und Singapur erreichte die Belastung Extremwerte. In Singapur stieg die Luftverschmutzung auf den höchsten Wert in der Geschichte. In Indonesien werden viele Brände absichtlich gelegt, weil Plantagenbesitzer Land gewinnen wollen.