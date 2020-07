Erpresser will 100.00O € für Michelangelo-Brief

Der Vatikan ist mit einem gestohlenen Brief, der vermutlich von Michelangelo stammt, erpresst worden. Ein Schriftstück inklusive Signatur des Renaissancekünstlers (1475–1564) war 1997 aus dem Archiv der Dombauhütte des Petersdoms, der riesigen "Fabbrica di San Pietro", verschwunden. Wie der Vatikan erst jetzt bekannt gab, ging später eine Lösegeldforderung für den Brief ein.

Bei dem Erpresser handelt es sich offenbar um einen ehemaligen Vatikan-Mitarbeiter: Er wisse genau, wo sich der Brief befinde, und sei in der Lage, diesen gegen Geldzahlung zurückzugeben, heißt es in dem Schreiben des Erpressers. Der ehemalige Archiv-Mitarbeiter fordert 100.000 Euro für das Schriftstück.