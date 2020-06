Empörung nach Kritik an Obamas Töchtern

Weil sich Malia und Sasha an einer Truthahn-Begnadigung sichtlich langweilten, ließ sich Elisabeth Lauten, die Sprecherin des republikanischen Kongressabgeordneten Stephen Fincher aus Tennessee zu Kritik auf Facebook hinreißen – nun muss sie um ihren Posten fürchten.

Sie schrieb: "Ihre seid beide in diesem schrecklichen Teenangeralter (13 und 16). Zeigt wenigstens ein bisschen Klasse, respektiert eure Rolle. Zeigt euch der Aufgabe gewachsen und handelt so, als würde es euch etwas bedeuten, im Weißen Haus zu sein." Auch an den relativ kurzen Röcken der Präsidententöchter nahm Lauten Anstoss. "Zieht euch so an, dass ihr Respekt verdient, und nicht einen Blick an der Bar."

Lauten erntete einen Sturm der Entrüstung, löschte ihren Eintrag und schickte eine Entschuldigung nach: Nach stundenlangem Gebet und Gesprächen mit ihren Eltern sehe sie nun ein, wie verletzend ihre Worte gewesen sein müssen.