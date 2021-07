Emma Morano: Der letzte lebende Mensch, der vor 1900 geboren wurde

Als ein Arzt ihr einst wegen ihrer Blutarmut empfahl, jeden Tag drei rohe Eier zu essen, nahm sie sich diesen Ratschlag zu Herzen. Erst vor wenigen Jahren hat sie die Zahl auf zwei reduziert. Das macht insgesamt rund unglaubliche 109.000 Eier in den vergangenen 100 Jahren. Zusätzlich nimmt die Seniorin täglich etwas Faschiertes und Gemüsebrühe zu sich, eine Banane, selbstgebrannten Grappa zum Verdauen und, wenn es ihr der Hausarzt erlaubt, als Höhepunkt des Tages ein Gianduiotto - eine typische italienische Nusspraline.

"Es geht mir gut", erklärte sie, als ihr mitgeteilt wurde, dass sie nun der älteste Mensch auf dem Planeten ist. Zuvor war die nur wenige Monate vor ihr geborene Amerikanerin Susannah Mushatt Jones in einem Seniorenheim in New York gestorben. Ein Heim, für Morano wäre das nichts. Sie hat stets auf ihre Selbstständigkeit beharrt und wird in ihrer Wohnung von Verwandten, Nachbarn und seit ihrem 115. Geburtstag auch von einer Altenpflegerin versorgt. "Ich bekomme oft Besuch, ich bin nie allein", wurde sie von der Nachrichtenagentur Ansa zitiert.

Das Meer hat Signora Morano nur ein Mal gesehen, damals in Genua. In Rom war sie nie. Denn als sie jung war, herrschten andere Zeiten, Reisen waren teuer, schwierig und langwierig. Zudem folgten gleich mehrere Schicksalsschläge.