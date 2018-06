Ein Dorf wird verkauft - und neu erfunden

Platz wäre genug. Die meisten Wohnungen stehen leer. Schon sehr lange. Eine „Zeitreise“ nennt Muthenthaler seine erste Besichtigung. „Da hängen noch die Miami Vice-Plakate an den Wänden“, schmunzelt er. Und ihm fiel auf: Der Rasen ist gemäht, die Büsche sind rund geschnitten. Was an einem rührigen Bewohner liegt, der die Siedlung nicht dem Verfall preisgeben will.

„Früher wurde hier Braunkohle abgebaut. Bis in die 1990er gab es hier sogar noch zwei Ärzte. Aber nach der Wende ist alles verfallen“, schildert Muthenthaler. Seither dürfte auch nicht mehr renoviert worden sein. Sichtbar wird das etwa an Haus Nummer 104. Das Dach ist undicht, das Mauerwerk feucht. „Das wird unser erstes Projekt. Damit die Leute sehen: Hier passiert was.“

Auch deshalb gibt es genug Platz für Erfindungen. „Wir brauchen Fenster, Dächer, Türen, Wandanstriche und Wasserhähne. Am besten energiesparend, schallschützend und intelligent“, sagt Muthenthaler. Also sind es in der ersten Phase entsprechende Betriebe, die Alwine mit neuen Technologien und Ideen von der Vergangenheit in die Zukunft bringen sollen.

Auch ein österreichisches Unternehmen ist mit an Bord. „Das ist für uns natürlich auch ein Marktauftritt in Deutschland. Wir sind zwar schon seit Jahren in Deutschland tätig, aber in dieser Region können wir unseren Bekanntheitsgrad noch steigern“, sagt der Geschäftsführer.