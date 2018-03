Ein Dorf macht sich unabhängig

Für eine dreiköpfige Familie sind nur 639 Quadratmeter Land Nutzfläche eingeplant. Für einen vergleichbaren Ertrag braucht man normalerweise mindestens 8100 Quadratmeter.

James Ehrlich will sich mit seiner Dorf-Idee von der globalisierten Welt zurück in die Unabhängigkeit entwickeln. Er glaubt, dass sich diese kleinbäuerliche Idylle auch im Handy- und Computerzeitalter massenhaft durchsetzen kann, weil das Leben dadurch schöner wird. Autos sind in diesem Dorf der Zukunft nicht erwünscht.