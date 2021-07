EgyptAir: Angehörige erhalten Entschädigung

Die Angehörigen der Opfer des EgyptAir-Absturzes sollen in einem ersten Schritt eine Entschädigung von 25.000 Dollar (22.214 Euro) bekommen. Darauf habe sich die Fluglinie mit den Versicherungsunternehmen geeinigt, sagte EgyptAir-Chef Safwat Musallam am Montag. Es handle sich um eine vorübergehende Summe, bis die vollständige Höhe der Entschädigung festgelegt sei.

Die EgyptAir-Maschine war am 19. Mai mit 66 Menschen an Bord auf dem Weg von Paris nach Kairo kurz nach dem Verlassen des griechischen Luftraums über dem Mittelmeer abgestürzt. An Bord der Maschine waren vorwiegend Ägypter und Franzosen. Die Ermittler untersuchen die beiden Flugschreiber, die ein Spezialschiff in der vergangenen Woche im Mittelmeer entdeckt hatte. Sie sollen stark beschädigt sein. Von der Auswertung des Stimmen-und Datenrekorders erhofft sich die Untersuchungskommission neue Erkenntnisse zur bisher ungeklärte Absturzursache