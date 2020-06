E-Autos: Mehr als nur eine "Öko-Lüge"?

Zu diesem Schluss kommt auch Christian Pladerer, Experte am Österreichischen Ökologieinstitut: „Wer Elektromobilität sagt, muss auch erneuerbare Energie sagen. Der Anteil an erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung lag 2010 bei 70 Prozent. Da Österreich im Winter in erheblichen Umfang elektrische Energie importiert, lag der Anteil am Stromverbrauch jedoch nur bei 45 Prozent.“

Vor allem Länder, Bund und die Verkehrsbetriebe sollten wegen der „Symbolwirkung“ beginnen, auf Elektromobilität umzustellen.