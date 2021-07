Dutzende Tote bei Grubenunglück in China

Kurz bevor das Feuer in der Mine ausbrach, hatte es ein schwaches Erdbeben in der Region gegeben. Die Lokalregierung habe Untersuchungen aufgenommen, um zu ermitteln, ob das Beben für das Unglück verantwortlich sein könnte, hieß es weiter in dem Agenturbericht. Chinesische Medien hatten berichtet, dass sich nach dem Erdbeben Kohlestaub in einem Minenschacht entzündet hatte.

Die 1978 gebaute Mine gehört laut Xinhua zu den größten Kohleproduzenten in ganz Nordostchina. Jährlich würden dort 1,5 Millionen Tonnen Kohle gefördert. Die Betreiberfirma habe Sicherheitsuntersuchungen in all ihren Minen angekündigt. Insgesamt beschäftigt das Staatsunternehmen Liaoning Fuxin Coal Corporation mehr als 4.600 Menschen. Vergangenes Jahr waren acht Arbeiter des Unternehmens bei einem Gasunglück getötet worden.