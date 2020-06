Dutroux-Komplizin wird freigelassen

Der "Fall Dutroux" hatte Mitte der 1990er-Jahre das Land in seinen moralischen Grundfesten erschüttert: Der bereits wegen Entführung, Folter und Vergewaltigung vorbestrafte Sadist hatte zwischen Juni 1995 und August 1996 insgesamt sechs Mädchen verschleppt, missbraucht und in ein geheimes Kellerverlies gesteckt. Die schlampig agierende Polizei kam ihm erst sehr spät auf die Spur, nur zwei Opfer konnten gerettet werden.

Dass seine Komplizin Michelle Martin, die sich stets als willenloses Werkzeug ihres Mannes darstellte, jetzt freikommen kann, verdankt sie ihrem Resozialisierungsprogramm: Die mittlerweile 52-Jährige will sich in das Kloster der "Armen Schwestern der heiligen Klara von Assisi" in Malone bei Namur zurückziehen. Nicht nur in dem kleinen Ort gibt es deshalb wütende Proteste. Zum Schutz von Belgiens meistgehasster Frau und der elf betagten und jetzt angefeindeten Nonnen wird die Polizei 30 Beamte abstellen. Kosten pro Tag: 4000 Euro.

Die Entlassung seiner Frau lässt Marc Dutroux kalt, "aber er hegt die Hoffnung, eines Tages selbst aus dem Gefängnis entlassen zu werden", ließ sein Anwalt Ronny Baudewijn wissen.