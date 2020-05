Noch eine verhängnisvolle Affäre

In diesem Glauben, so schreibt Iacub über ihren sehr praktischen Feldversuch, sei er übrigens von seiner Frau Anne Sinclair bestätigt worden. „Es ist nichts Schlechtes daran, sich von einer Putzfrau einen blasen zu lassen“, habe ihr Anne Sinclair in einem privaten Gespräch anvertraut. Iacub hält Strauss Kahn für den „Pudel“ seiner millionenschweren Frau, die nur Präsidentengattin werden wollte. Dafür durfte er sich austoben. Iacub vermutet, dass er den Elysée-Palast „in einen gigantischen Swingerclub verwandelt hätte“, weil er sein „unerschöpfliches Sperma“ vergießen wollte, weil er sich einbildete „dem Vaterland sein Blut opfern“ zu wollen.

Übrigens: Anne Sinclair hatte Iacub zu einem Kommentar über ihren Mann (nach den Vergewaltigungsvorwürfen in New York) gratuliert – und er ließ sich auf eine Affäre mit ihr ein.