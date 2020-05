Die verschwundenen Millionen eines Managers

Als Chef von Arcandor (bis 2007 KarstadtQuelle) hatte er kein Glück. Der Kaufhauskonzern ging 2009 pleite, die älteste deutsche Privatbank Sal. Oppenheim musste deshalb von der Deutschen Bank geschluckt werden und die Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz verlor ihr Milliardenvermögen. Seither wird gegen Middelhoff wegen Untreue ermittelt, unter anderem soll er mit dem Hubschrauber ins Büro geflogen sein, weil er Verkehrsstaus nicht ausstehen konnte.

Laut Spiegel könnte Middelhoff, der auch jetzt noch den Strahlemann gibt, der Verkauf eines Bürohauses in Köln-Ossendorf zu Fall bringen. Verkäufer war eine Grundstücksgesellschaft, in der sich einige Millionärsfamilien zusammengeschlossen hatten. Der Verkauf des Bürohauses brachte 33 Millionen Euro, nach Abzug aller steuersparenden Verbindlichkeiten blieben den neun Gesellschaftern 9,3 Millionen Euro übrig. Bei der Ausschüttung kassierte das Ehepaar Middelhoff 4,8 Millionen, die sie an Sal. Oppenheim hätten abführen müssen. Haben sie aber nicht. Weil Sal. Oppenheim "bislang keine Zahlungseingänge" der Middelhoff-Anteile "verzeichnet" habe, erwägt die Bank eine Inanspruchnahme der Gesellschaft. Auf Deutsch: die anderen Partner sollen haften.