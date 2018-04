Die Skripals sollen mit neuer Identität in den USA leben

Nach ihrer Genesung könnten der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia angeblich mit neuer Identität in den Vereinigten Staaten leben. Das berichtete die britische Sunday Times unter Berufung auf eine Quelle aus dem Regierungsviertel in London. Auf diese Weise sollen sie vor neuen Anschlägen geschützt werden. Sie könnten in den USA, Kanada, Australien oder Neuseeland ein neues Leben beginnen, wobei in den Vereinigten Staaten wohl am stärksten für ihre Si cherheit gesorgt werden könnte, so das Blatt.

Die 33-jährige Julia Skripal, die in St. Petersburg lebt, soll Hilfe der russischen Botschaft abgelehnt haben, sagen die Briten. London beschuldigt Moskau, Draht zieher des Attentats zu sein. Britische Forscher wiesen bei den Opfern das Nervengift No witschok nach. Russische Wissenschafter, die in den USA leben und das Nervengift in den 1970er-Jahren mitentwickelt haben, behaupteten aber immer, das Gift sei ab solut tödlich und zersetze die Nervenzellen im Gehirn, was einen jahrelangen Todeskampf zur Folge habe.