Die Märchenprinzessin taugt nicht als Vorbild für Mütter

Ihre Kritiker vergessen, dass Kate eine der privilegiertesten Frauen der Welt ist. Ihre Aufgabe ist es, dem thronberechtigten Enkelsohn der Königin von England Kinder zu gebären. Nach dem zweijährigen George hat sie mit Charlotte Elizabeth Diana ihre Pflicht erfüllt. Als Belohnung dafür gibt es traditionsgemäß wertvollen Schmuck und einen ausgedehnten Babyurlaub in dem um 1,5 Millionen Pfund umgebauten Landsitz Anmer Hall in Norfolk.

Berichte darüber, was sich hinter den Kulissen in der teuersten Londoner Privatklinik, im West Wing des St. Mary’s Hospital abgespielt hat, zeigen, wie politisch korrekt alles abgelaufen ist. Eine der Hebammen war eine Muslimin, die andere kam aus Schwarzafrika, wurde verlautbart, nachdem sich eine indische Krankenschwester nach Georges Geburt das Leben genommen hatte, weil sie den Anruf einer sich als Queen ausgebende Journalistin verbunden hatte. Kates Friseurin und Visagistin Amandu Cook Tucker, 53, kam schon zu Mittag in die Klinik und trug das Make-up fast ein bisschen zu dick auf. Gleich mehrere Angestellte, so notierten Royal Watcher, brachten eine ganze Kollektion von weiten Kleidern in die Klinik. Besondere Kritik brachte Kate die Babydecke ein, die ihren Bauch so toll kaschierte.

Kate und William wollen ihren Kindern ein möglichst normales Leben ermöglichen – auch das ist natürlich eine Lüge, denn Königskinder stehen immer im Fokus der Öffentlichkeit.

