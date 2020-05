Diamantenräuber waren als Polizisten getarnt

Dieser Coup war eines Films würdig: Zwei schwarze Limousinen mit Polizeistreifen und Blaulicht durchbrechen die Absperrungen am Brüsseler Flughafen und rasen auf das Rollfeld zu einer Maschine der Helvetic Airlines, die Montagabend um 19.47 Uhr gerade mit wertvollen Diamanten beladen wird. Die abflugbereiten Passagiere bekommen in der Kabine nichts mit. Die Wachleute der Sicherheitsfirma Brink’s werden von den acht vermummten und schwer bewaffneten Männern in Polizeiuniformen überrumpelt. Diese nehmen 120 Päckchen mit Rohdiamanten an sich und verschwinden in der Nacht. Es fällt kein einziger Schuss. Der Coup dauert nur wenige Minuten.

Am Dienstag wurde eines der Fluchtfahrzeuge in der Nähe des Flughafens ausgebrannt gefunden. Verwertbare Spuren: Keine.

Die Edelsteine stammen aus der flämischen Hafenstadt Antwerpen, dem Zentrum des weltweiten Diamantenhandels. Laut einer Sprecherin des Antwerpener World Diamond Centre (AWDC) sind die erbeuteten Steine 37,4 Millionen Euro wert. Andere Experten schätzen, dass die unbekannten Täter Steine im Wert von 350 Millionen Euro erbeuteten. Die Staatsanwaltschaft wollte am Dienstag keine der genannten Summen bestätigen. Sie sagte nur, dass die ungeschliffenen Rohdiamanten nach Zürich gebracht hätten werden sollen. Wer die Lieferanten und wer die Käufer sind, wurde nicht mitgeteilt.