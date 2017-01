Deutschland: Wieder Verkaufsanzeige für Kind

Erneut soll in Deutschland ein Kind im Internet zum Verkauf gestanden haben. Allerdings sagte die betroffene Achtjährige aus Löhne in der Nähe von Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) bei der Polizei aus, sie habe die Anzeige bei der Webseite shpock.com selbst online eingestellt. Die Beamten gehen davon aus, dass das Kind das Versteigerungsportal mit einem sozialen Netzwerk verwechselt hat, wie die dpa am Montag aus Kreisen der Ermittler erfuhr. Zuvor hatte das Westfalen-Blatt berichtet.

In der vergangenen Woche hatte ein Mann das Foto des Mädchens auf der Plattform entdeckt und die Polizei eingeschaltet, wie ein Sprecher der Behörde bestätigte. Nach dem Bericht des Westfalen-Blatts soll das Gebot zuletzt bei 45.448 US-Dollar (knapp 42.700 Euro) gestanden haben. Unklar ist, ob es ein Fremder oder das Mädchen selbst abgegeben hat.

Polizisten hatten die Wohnung der Familie durchsucht. Das Mädchen und seine beiden Geschwister kamen zeitweise in Obhut des Jugendamtes, wohnen inzwischen aber wieder bei ihren Eltern. "Das Jugendamt wird jetzt besonders auf die Familie achten und untersuchen, wie und warum es zu der Annonce kam“, sagte eine Sprecherin der Stadt Löhne. Auch für die Polizei ist der Fall noch nicht abgeschlossen. "Wir ermitteln aber weiter", sagte ein Polizeisprecher. Unter Verweis auf Persönlichkeitsrechte wollte er keine weiteren Details nennen.

Portal will Fall prüfen

Löhnes Bürgermeister Bernd Poggemöller kritisierte es als "völlig unverständlich", dass sich solche Angebote überhaupt auf Verkaufsplattformen einstellen ließen. "Ich hätte erwartet, dass es eine Kontrolle gibt, die das verhindert", sagte er der Zeitung.

"Es gibt klare Richtlinien, welche Produkte bei Shpock gehandelt werden dürfen und welche nicht. Natürlich sind derartige Inserate verboten", heißt es seitens shpock.com. "Nachdem die Anzeige eingestellt wurde, haben uns aufmerksame User den Fall gemeldet und uns darauf hingewiesen. Das Inserat wurde offline genommen, der Account gesperrt und mit den Behörden kooperiert." Im konkreten Fall habe es auf das Inserat keinerlei Angebote anderer User gegeben. Bei dem Preis von 45.448 US-Dollar handelte es sich um den vom User selbst gewählten Angebotspreis.

(Diese Meldung wurde um 12:21 Uhr mit der Reaktion von shpock.com aktualisiert).