Der türkische Fall Malala

Mutlus Durchbruch folgte im April, als sie bei "Schöne Stimme" die Zuschauer verzauberte und den Wettbewerb gewann. Can plante ein Album mit der schwarzhaarigen und anmutigen Mutlu, die sie ihre "Prinzessin" nennt. Sibel Can sei für seine Tochter so etwas wie eine zweite Mutter, sagt Mutlus Vater Mehmet.

Doch bereits nach ihrem großen Erfolg hatte Mutlu Angst um ihr Leben. Laut Presseberichten vertraute sie Sibel Can an, ihre konservative kurdische Großfamilie betrachte die Gesangskarriere der unverheirateten jungen Frau als unschicklich und als Angriff auf die " Familienehre", der nicht hingenommen werde. "Wir töten dich", sei ihr gesagt worden.

In der Nacht auf Montag arbeitete Mutlu zu Hause in Diyarbakir an neuen Liedern, als drei bis vier Personen an der Tür klingelten. "Mutlu dachte, es seien die Nachbarn", sagte ihr Vater Mehmet Kaya. "Als sie die Tür öffnete, schossen sie ihr in den Kopf."