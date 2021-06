Problematische Beziehung mit Potenzial

Dass sich der Argentinier Franziskus in der Einwanderungspolitik für die Aufnahme von Bedürftigen einsetzt – nicht zuletzt, weil unter den mehr als 50 Millionen Katholiken in den USA viele Latinos sind – , sorgt bei den Republikanern für Unmut. In der Partei dominiert die Haltung, illegale Migranten des Landes zu verweisen. Nicht zuletzt wegen dieser Streitfrage wird Franziskus’ Rede vor dem US-Kongress am Donnerstag mit gemischten Gefühlen erwartet. Beobachter gehen davon aus, dass der Papst sich auch zu heiklen Themen äußern wird.

Am Freitag spricht der 78-jährige Pontifex dann vor den Vereinten Nationen in New York. Zum Abschluss seiner Reise wird das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche am Samstag und Sonntag am Weltfamilientreffen in Philadelphia teilnehmen.

Zunächst jedoch reiste der Papst in Kuba in die Stadt Holguin. Zur Messe wurden 150.000 Menschen erwartet. Es ist das erste Mal, dass die Stadt einen Papst empfängt. Franziskus hatte zuvor auch Raul und Fidel Castro getroffen.