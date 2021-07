Der Papst im Visier der Mafia

Papst Franziskus räumt seit seinem Amtsantritt im März an vielen Fronten auf. Ein besonders heikles Terrain ist dabei jenes der Finanzen. Er sorgte sofort für mehr Transparenz in der umstrittenen Vatikanbank. Der Pontifex machte nie ein Geheimnis aus seinem Plan, die Zentren der wirtschaftlichen Macht des Kirchenstaates zu demontieren. Eine klare Absage an Luxus und Reichtum sowie mehr Offenheit und Transparenz stehen ganz oben auf seiner Agenda.

Und damit bringt sich der Papst in akute Gefahr. Denn Jorge Mario Bergoglio hat den Unmut des Organisierten Verbrechens auf sich gezogen, wie der leitende Staatsanwalt von Reggio Calabria, Nicola Gratteri, in einem Interview mit der Tageszeitung Il Fatto Quotidiano erklärt.

„ Papst Franziskus macht die Finanzmafia nervös. Er ist konsequent, glaubwürdig, und sein Ziel ist eine Grundreinigung der Kirche“, so Gratteri. Wenn die Mafia-Bosse die Chance hätten, ihm ein Bein zu stellen, würden sie es tun, zeigt sich der Staatsanwalt alarmiert. „Ich weiß nicht, ob das Organisierte Verbrechen momentan in der Lage ist, zu handeln. Aber sie denken mit Sicherheit über ihre Möglichkeiten nach. Es kann gefährlich werden.“ Das klingt umso alarmierender, wenn man bedenkt, wie unbekümmert sich Franziskus in großen Menschenmengen bewegt.