Das Ende eines Fußball-Traums

Gastgeber wäre Atletico Nacional aus Medellín gewesen. Die aktuell beste Klubmannschaft des Kontinents, Gewinner der südamerikanischen Champions League, wollte ebenfalls Geschichte schreiben. Mit Trainer Reinaldo Rueda, der drei Jahre lang an der Sporthochschule in Köln studierte, wollten sie auch das zweite südamerikanische Clubfinale innerhalb eines Jahres gewinnen. Und in zwei Wochen bei der Klub-WM in Japan Real Madrid vom globalen Thron stoßen.

"Ich bin am Boden zerstört. Meine Gedanken und Gebete sind bei den Angehörigen der Spieler von Chapecoense", sagt Trainer Rueda im Gespräch mit dem KURIER. "Alles andere ist zweitrangig."

Auch Paulo Rink ist entsetzt. "Ich habe viele Spieler persönlich gekannt", sagt der deutsche Nationalspieler. Er war Mitte der 1990er-Jahre Torjäger des Klubs. "Ein kleiner, aber sehr herzlicher Klub, der mir die Chance gegeben hat, mich zu beweisen." Von Chapecoense ging es nach Leverkusen und später – mit deutschem Pass – auch bis in die Nationalmannschaft.

Rink ist inzwischen Kommunalpolitiker in seiner Heimatstadt Curitiba: "Ich stand mit dem Klubpräsidenten in Kontakt und habe geholfen, das Finale vorzubereiten. Ich weiß nicht, wie es mit Chapecoense weitergehen soll. Die Mannschaft ist ja praktisch ausgelöscht."

Unter den Toten sind auch 20 brasilianische Sportjournalisten. Nur drei Spieler dürften überlebt haben: die Verteidiger Alan Ruschel, 27, und Hermito Zampier Neto, 31, sowie Ersatztormann Jackson Follmann, 24. Auch eine Stewardess mit deutschen Wurzeln, ein Techniker sowie ein Journalist seien gerettet. Doch verlässliche Nachrichten aus der schwer zugänglichen Region gibt es kaum. DPA weiß, dass Lionel Messi erst vor drei Wochen mit dem Unglücksflieger vom Typ Avro RJ85 der bolivianischen Gesellschaft Lamia geflogen ist. Lamia bietet Charterflüge an, auch die argentinische Nationalelf bestieg den Unglücksflieger.