Die teuerste Immobilie der Welt

Suez-Kanal

Fidschi-Inseln

Ägypten

Leopold, der vom eigenen Vater als "raffiniert und durchtrieben" beschrieben worden war, kam 1865 auf den Thron. AberBelgien war ihm mehr oder weniger egal: "Kleines Land, kleine Leute", äußerte er sich verächtlich. Zunächst spekulierte er mit Anteilen amund wurde damit reich. Irgendwann wollte er diekaufen, dann wieder Seen introckenlegen.

Leopold II. wollte vor allem eines: Kolonialherr sein. In Afrika gab es nur noch wenige "weiße Flecken" wie den riesigen Kongo. 1879 heuerte er den britisch-amerikanischen Abenteurer Henry Morton Stanley an, um dort Stützpunkte zu errichten. Mit Schnaps und Perlen wurden die Stammesführer übers Ohr gehauen. Schon nach sechs Jahren war Leopold am Ziel. In einer Konferenz in Berlin, an der 14 Staaten teilnahmen, wurde ihm der Kongo als Privatbesitz übertragen. Ein Gebiet 80 Mal größer als Belgien.