Chinesen fliegen auf Serrano-Schinken aus China

Seit zehn Jahren boomt in China das Geschäft mit edlen Lebensmitteln aus Europa. Damals erteilte die chinesische Regierung auch die ersten Importlizenzen für spanische Schinkenproduzenten, mit der Absicht, die Geheimnisse der Schinkenproduktion auch im eigenen Land umzusetzen.

Die Gewinnmargen waren für die Spanier nur anfangs verlockend. Denn chinesische Händler sind beinhart: Während sie in Spanien für eine Keule etwa 400 Euro bezahlen, verkaufen sie das gleiche Produkt in Hongkong um bis zu 3000 Euro. Ähnlich beim Wein: Für eine Bouteille zahlen sie am liebsten nur zwei Euro, verlangen dann aber in China bis zu 200 Euro. So brachten sie ihre Weinproduzenten so lange unter Druck, bis diese entnervt verkauften.

So geschehen vor zwei Jahren im Rioja-Weinbaugebiet: Changyu, mittlerweile der größte Weinproduzent Chinas, ging auf große Einkaufstour in Spanien und kaufte mehrere Traditionsunternehmen samt Markennamen wie Faustino Rivero. Die Rioja-Traube wird längst in China angebaut.