China: "Verrückte" Atomkraft-Pläne

He Zuoxiu, der in den 60er-Jahren an Chinas Atomwaffenprogramm mitgearbeitet hat, findet das Tempo, in dem die neuen Reaktoren aus dem Boden schießen, sehr bedrohlich. Selbst Fachleute der Nuklearindustrie pflichten ihm bei. Durch mangelnde Sicherheitsstandards, Konstruktionsfehler und Korruption steige das Risiko für einen atomaren Unfall, meint He Zuoxiu. Der Forscher hält eine nukleare Katastrophe bis zum Jahr 2030 angesichts des derzeitigen Ausbautempos für sehr wahrscheinlich. Er schlägt vor, erst die vorhandenen AKW unter hohen Sicherheitsauflagen fertig zu bauen und Erfahrungen zu sammeln, wie die Anlagen sicher zu betreiben sind. Erst danach solle an eine Expansion gedacht werden.