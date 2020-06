China bleibt die Luft weg: 90 Prozent aller Städte betroffen

Die rasend schnell wachsende Mittelschicht, die größte auf der Welt, will sich das nicht mehr gefallen lassen und verlangt immer lauter nach Maßnahmen wie Filteranlagen für die Fabriken. Das Problem dabei: viele private und halbstaatliche Firmen nehmen die Umweltauflagen, die es schön langsam gibt, nicht ernst. Und korrupte Beamte drücken beide Augen zu.

Der 33-jährigen Exportkaufmann Zao Lin, Vater eines kleinen Sohnes, ist da selbst in der Zwickmühle. Einerseits will er möglichst schnell möglichst viel Geld verdienen – und Umweltmaßnahmen kosten Geld – andererseits macht er sich extreme Sorgen wegen der prekären Situation. Auf Besuch in Österreich standen ihm Tränen in den Augen, als er auf einer Brücke im niederösterreichischen Payerbach die Steine im Bachbett sehen konnte. Wieso wir so klares Wasser und so saubere Luft hätten? Das habe er daheim in der Nähe von Schanghai noch nie gesehen. Dabei bauen seine Eltern und Schwiegereltern ihr Gemüse selbst an, was ein großer Luxus ist, und schlachten zum chinesischen Neujahr ihre persönlich gefütterten Schweine. Denn der Lebensmittelindustrie wird nach unzähligen Skandalen überhaupt nicht mehr getraut. Als gut gilt, was aus dem Ausland kommt. Für die meisten ist das aber unleistbar.