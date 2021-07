Vom Tellerwäscher zum Internetstar

Ariel C., der Hauptverdächtige im Entführungsfall von Cleveland, stand bereits mehrmals im Visier der Exekutive. Bereits 1993 war er verhaftet worden: Die Ehefrau des 52-jährigen ehemalige Schulbusfahrer Ariel C. hatte damals die Polizei gerufen – wegen häuslicher Gewalt. Ariel C. wurde jedoch nach Hinterlegung von 10.000 Dollar Kaution wieder entlassen, eine Anklage wurde überhaupt nicht erhoben.

Im März des Jahres 2000 war ihm dann eine Schlägerei zur Last gelegt worden; 2004 – zu einem Zeitpunkt, als die Entführungsopfer bereits in seinem Haus gefangen gehalten worden sein sollen – wurde er wegen eines Vorfalls auf seiner Arbeitsstätte von der Polizei befragt.

Ariel C. soll ein Kind beschimpft und im Schulbus zurückgelassen haben, um Mittagspause zu machen, berichteten mehrere US-Medien. Die Folge war lediglich eine Suspendierung; nach weiteren Beschwerden verlor er allerdings seinen Job.

Danach sei die Polizei allerdings keinen Hinweisen nachgegangen, bemängeln Nachbarn in US-Medien: Sie hätten der Exekutive von „merkwürdigen Vorgängen“ berichtet, doch niemand habe reagiert. Dass etwa die Jalousien des Hauses nie geöffnet waren, habe niemanden gewundert.