Brasilien: Hunderte Tote bei Feuer in Disco

Viele Opfer wurden zu Tode getrampelt, die meisten seien allerdings erstickt. Ein Sportzentrum in Santa Maria wurde am Sonntag in eine Leichenhalle umgewandelt. Die Zahl der Toten stieg Stunde um Stunde. Mindestens 48 Menschen mit schweren Brandwunden wurden in die drei Krankenhäuser der Stadt sowie in Nachbarorte eingeliefert.

Die brasilianische Staatschefin Dilma Rousseff brach ihre Teilnahme an dem EU-Lateinamerika-Gipfel in Santiago de Chile ab und flog direkt nach Santa Maria. In der Stadt leben 270.000 Menschen. Da sich hier eine der größten öffentlichen Hochschulen des Landes befindet und auch mehrere Militärstandorte angesiedelt wurden, ist Santa Maria eine sehr junge, lebenslustige Stadt, in der bis zum Sonntag viel und ausgelassen gefeiert wurde.

„Ich bin 40 Jahre bei der Feuerwehr, aber eine Tragödie solchen Ausmaßes habe ich noch nicht gesehen“, sagte Feuerwehrmann Moises da Silva Fuchs. Ein 23-Jähriger, der angeblich mehreren Menschen bei der Flucht geholfen hat, sagte der Zeitung Diario de Santa Maria: „Ich bin nur rausgekommen, weil ich sehr stark bin.“