Zarnajew kämpft gegen drohende Todesstrafe

Die 74 Seiten lange Anklageschrift zeichnet ein Bild der blinden Zerstörungswut: Nachdem er zusammen mit seinem älteren Bruder Tamerlan die aus Druckkochtöpfen und Splittern gebastelten Bomben hochgehen hatte lassen, versteckten sich die beiden, bis das FBI Fahndungsfotos veröffentlichte. Daraufhin fuhren sie in ihrem Auto zum Campus der renommierten Hochschule MIT und erschossen eine Sicherheitskraft der Universität. Dabei waren sie bis auf die Zähne bewaffnet: mit fünf improvisierten Sprengsätzen, einer halbautomatischen Handfeuerwaffe, Munition, einer Machete und einem Jagdmesser waren sie losgezogen.

Noch in der selben Nacht kaperten sie mit Waffengewalt einen Mercedes, bis die Polizei sie in der Vorstadt Watertown stellte. Bei dem folgenden Schusswechsel soll Tamerlan, der ältere Bruder, getroffen worden sein. Als Dschochar floh, soll er seinen verwundeten Bruder überfahren haben und so laut Anklage „zu dessen Tod beigetragen haben“.

Der 19-jährige selbst konnte entkommen. Erst am nächsten Tag wurde er schwer verletzt unter der Plane eines Boots in einem Vorgarten gefunden. In die Innenwand des Bootes hatte Dschochar Zarnaew gekritzelt: „Die USA töten unsere unschuldigen Zivilisten“ und: „Wir Muslime sind ein Körper – verletzt ihr einen, verletzt ihr alle.“

Gerichtsexperten gehen davon aus, dass die Verteidigung Tamerlan Zarnaew als treibende Kraft hinter den Anschlägen darstellen wird. Doch die Staatsanwaltschaft will die Todesstrafe für den jüngeren Bruder.

Im Bundesstaat Massachusetts wurde diese jedoch 1984 für verfassungswidrig erklärt. Die letzten Hinrichtungen fanden hier vor 66 Jahren statt. Doch Zarnaew ist vor einem Bundesgericht angeklagt. Damit sind für ihn bundesweit geltende Strafbestimmungen anwendbar – also auch die Todesstrafe.