Boris Becker bleibt die letzte Schmach erspart

„Endlich gute Nachrichten“, twitterte der Deutsche. Die Versteigerung seiner Pokale, Uhren und sogar Socken wurde in letzter Minute am Donnerstag abgesagt. Um 14 Uhr hätte sie beginnen sollen.

Beckers Anwälte konnten damit überzeugen, dass die Versteigerung die Würde des Ex-Tennisstars verletzt hätte. Denn so knapp vor dem Turnierstart in Wimbledon, wo Becker als TV-Kommentator auftritt, hätte die Versteigerung eines Trainingsanzugs, benutzter Socken und signierter Schuhe mehr Mitleid als Wertschöpfung gebracht.

Becker hatte sich zuletzt in der Bild am Sonntag über die Pläne echauffiert. Es gehe „nur darum, mir persönlich wehzutun, weil ich natürlich emotional an den Trophäen hänge. Wenn man den reinen Verkaufswert dieser Gegenstände wie Schläger und Pokale aufrechnet, dann ist das ein Klacks“, sagte Becker.