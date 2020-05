Karlheinz Böhms Gattin wehrt sich

Der zweite Kritikpunkt betrifft die mit Spendengeldern gebauten Schulen, die laut Wagentrotz verfallen. Diese wurden an die äthiopische Regierung übergeben. „Das ist doch der Plan: Hilfe zur Selbsthilfe“, sagt die Ehefrau des Schauspielers.

In den Briefen an Almaz Böhm kritisiert Wagentrotz: „Dass Du Dich um Karl nicht so intensiv kümmerst, wie er es bei alldem, was er für Dich getan hat, verdient hätte, macht mich ratlos.“

Sie kontert: „Ich musste meinem Mann versprechen, dass ich ihn nicht mehr öffentlich zeige, wenn er alt, krank und gebrechlich ist. Und an dieses Versprechen halte ich mich.“ Seit 2011 sei es so weit: „Er ist ja beinahe 85.“